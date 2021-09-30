У Львові суд визнав електросамокат транспортним засобом та оштрафував його водія за те, що він врізався у Lexus

У Львові суд визнав електросамокат транспортним засобом та оштрафував його водія за те, що він врізався у Lexus

У судді водій самоката свою вину не визнав та пояснив, що це водійка автомобіля врізалась у нього.

Галицький районний суд м. Львова визнав електросамокат транспортним засобом та оштрафував його водія через те, що він врізався в автомобіль Lexus.

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Про це йдеться у рішенні Галицького районного суду.

За даними суду, ДТП сталася 5 вересня на вул. Данилишина,6. Водій самоката раптово виїхав із тротуару та на проїжджій частині врізався в Lexus. У судді водій самоката свою вину не визнав та пояснив, що це водійка автомобіля врізалась у нього.

Хоч і у Правилах дорожнього руху немає визначення, що таке "електросамокат", проте суддя Галицького районного суду Наталія Зубачик вважає, що електросамокат підпадає під поняття "транспортний засіб", оскільки ним можна перевозити людей. А тому його водії не мають права їздити тротуарами та пішохідними доріжками, а відповідно виїжджати звідти та врізатись в автомобілі.

Галицький районний суд визнав винним водія електросамоката та присудив йому 850 грн штрафу. Також чоловік повинен сплатити 454 грн судового збору.

Нагадаємо, в Україні почали засуджувати водіїв електросамокатів.

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