У Львові суд відпустив на волю сутенерку після донату на Нацгвардію: подробиці

На суді жінка провину визнала та просила затвердити угоду зі слідством. Чим це закінчилось?

У Львові до іспитового терміну засудили сутенерку, яка втягувала жінок у заняття проституцією та займалась адмініструванням "будинку розпусти".

Про це йдеться у вироку Галицького районного суду м. Львова.

За даними суду, жінка разом із спільником у Львові заснувала "будинок розпусти" та втягувала жінок у заняття проституцією. Вона орендувала квартиру та підшукувала клієнтів. Дівчат, які приходили "на роботу" у стані сп'яніння чи в неохайному вигляді сутенерка штрафувала. Це тривало від вересня 2023 року до червня 2024 року.

Щоб викрити сутенерку, у грудні 2023 року чоловік "діючи під контролем працівників поліції" замовив "послуги" повії. На це від працівників поліції він отримав 3000 грн. Агент поліції прибув до квартири, де сутенерка йому запропонувала 4 дівчат, він обрав одну та зайнявся із нею інтимом.

Під час досудового слідства жінка провину визнала та уклала угоду зі слідством. Одним із пунктів угоди була благодійна допомога від підсудної одній із військових частин Нацгвардії на суму 908 400 грн (розмір застави, який суд обрав для підозрюваної - ред.).

Суд затвердив угоду та визнав жінку винною за ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303 КК України. Її засудили до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, на Сумщині 14-річна дівчина завагітніла від дорослого чоловіка.

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