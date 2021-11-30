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У Львові суд відправив антивакцинатора Стахіва до психіатричної лікарні на експертизу: за нього вже внесли заставу

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У Львові суд відправив антивакцинатора Стахіва до психіатричної лікарні на експертизу: за нього вже внесли заставу

Суспільне

Експертиза триватиме 30 днів.

Прихильники Остапа Стахіва зібрали майже 1 млн грн на заставу для антивакцинатора. Проте Галицький районний суд м. Львова відправив затриманого на судово-психіатричну експертизу. 

Про це повідомляє "Суспільне". 

Прокурор Григорій Зенін розповів, що Остап Стахів може вийти з ізолятора, оскільки його прихильники уже внесли за нього заставу, проте він повинен пройти у Львівській психіатричній лікарні судово-медичну експертизу. Її тривалість 30 днів. 

"На скільки відомо з сьогоднішнього засідання, адвокат подав квитанції про сплату суми у розмірі застави. Це означає, що підозрюваний Стахів може вийти з слідчого ізолятора, але це не стосується судово- психіатричної експертизи, на яку він повинен прибути", — каже прокурор Зенін.

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