У Львові суд відправив антивакцинатора Стахіва до психіатричної лікарні на експертизу: за нього вже внесли заставу

У Львові суд відправив антивакцинатора Стахіва до психіатричної лікарні на експертизу: за нього вже внесли заставу

Експертиза триватиме 30 днів.

Прихильники Остапа Стахіва зібрали майже 1 млн грн на заставу для антивакцинатора. Проте Галицький районний суд м. Львова відправив затриманого на судово-психіатричну експертизу.

Також читайте У Львові суд відхилив апеляцію Остапа Стахіва: антивакцинатор оголосив голодування через умови в СІЗО

Про це повідомляє "Суспільне".

Прокурор Григорій Зенін розповів, що Остап Стахів може вийти з ізолятора, оскільки його прихильники уже внесли за нього заставу, проте він повинен пройти у Львівській психіатричній лікарні судово-медичну експертизу. Її тривалість 30 днів.

"На скільки відомо з сьогоднішнього засідання, адвокат подав квитанції про сплату суми у розмірі застави. Це означає, що підозрюваний Стахів може вийти з слідчого ізолятора, але це не стосується судово- психіатричної експертизи, на яку він повинен прибути", — каже прокурор Зенін.

Нагадаємо:

В Остапа Стахіва у Львові правоохоронці провели обшуки. На захист скандального антивакцинатора прийшли його однодумці, які агресивно поводилися.

СБУ повідомила, що правоохоронці викрили антиукраїнську мережу, яка під антивакцинаторськими гаслами готувалася до захоплення влади в Україні. За попередніми даними, їхні дії координували з Росії.

18 листопада Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід антивакцинатору Остапу Стахіву. Він 60 днів перебуватиме у СІЗО або внесе заставу в розмірі 998 тис. грн.

У Києві 24 листопада під час акції противники вакцинації спочатку протестували проти карантинних обмежень та вакцинації під Верховною Радою та перекривали дороги. Згодом вони вирушили колоною до СБУ, аби відпустили Остапа Стахіва - одного з лідерів антивакцинаторського руху.

Читайте також: