У Львові суд відхилив апеляцію Остапа Стахіва: антивакцинатор оголосив голодування через умови в СІЗО

У Львові суд відхилив апеляцію Остапа Стахіва: антивакцинатор оголосив голодування через умови в СІЗО

Під час засідання до суду прийшли дві групи людей - це прихильники та противники антивакцинатора.

Львівський апеляційний суд відхилив апеляцію Остапа Стахіва та залишив без змін рішення Галицького районного суду м. Львова, який на 60 днів відправив антивакцинатора у СІЗО з можливістю внесення застави в розмірі 998 тис. грн.

Про це повідомляє "Суспільне".

Під час судового засідання Остап Стахів повідомив, що від п'ятниці, 19 листопада, він оголосив голодування. Антивакцинатор пояснює, що зробив це через порушення прав, тиск на нього та погані умови в СІЗО.

Також під час судового засідання до Львівського апеляційного суду прийшли дві групи людей - це прихильники та противники антивакцинатора.

Суспільне

Нагадаємо:

В Остапа Стахіва у Львові правоохоронці провели обшуки. На захист скандального антивакцинатора прийшли його однодумці, які агресивно поводилися.

СБУ повідомила, що правоохоронці викрили антиукраїнську мережу, яка під антивакцинаторськими гаслами готувалася до захоплення влади в Україні. За попередніми даними, їхні дії координували з Росії.

18 листопада Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід антивакцинатору Остапу Стахіву. Він 60 днів перебуватиме у СІЗО або внесе заставу в розмірі 998 тис. грн.

У Києві 24 листопада під час акції противники вакцинації спочатку протестували проти карантинних обмежень та вакцинації під Верховною Радою та перекривали дороги. Згодом вони вирушили колоною до СБУ, аби відпустили Остапа Стахіва - одного з лідерів антивакцинаторського руху.

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