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У Львові суд відхилив апеляцію Остапа Стахіва: антивакцинатор оголосив голодування через умови в СІЗО

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У Львові суд відхилив апеляцію Остапа Стахіва: антивакцинатор оголосив голодування через умови в СІЗО

фото / Остап Стахів Facebook

Під час засідання до суду прийшли дві групи людей - це прихильники та противники антивакцинатора. 

Львівський апеляційний суд відхилив апеляцію Остапа Стахіва та залишив без змін рішення Галицького районного суду м. Львова, який на 60 днів відправив антивакцинатора у СІЗО з можливістю внесення застави в розмірі 998 тис. грн. 

Про це повідомляє "Суспільне". 

Під час судового засідання Остап Стахів повідомив, що від п'ятниці, 19 листопада, він оголосив голодування. Антивакцинатор пояснює, що зробив це через порушення прав, тиск на нього та погані умови в СІЗО. 

Також під час судового засідання до Львівського апеляційного суду прийшли дві групи людей - це прихильники та противники антивакцинатора. 

© Суспільне
Суспільне

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