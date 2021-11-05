У Львові суд покарав тіктокерку, яка заради відео організувала викрадення людини: сума штрафу дивує

Блогерка свою провину визнала.

У Львові суд оштрафував блогерку, яка разом із друзями організувала "фейкове" викрадення людини, щоб зняти відео для Tik-Tok.

Про це йдеться у рішенні Галицького районного суду м. Львова.

Як зазначається, 24 жовтня на проспекті Свободи тіктокерка разом із своїми друзями заради ефектного відео організувала зйомки із викраденням дівчини. Ні поліцію, ні органи місцевої влади блогерка не повідомила, а тому перехожі, подумавши, що викрадення справжнє, викликали правоохоронців.

Підозрювана на суд не прийшла, проте свою вину визнала. Суддя оштрафував її на 51 гривню. Також вона повинна сплатити 454 грн штрафу.

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