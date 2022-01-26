У Львові суд оштрафував солдата, який не вакцинувався від коронавірусу

У Львові суд оштрафував солдата, який не вакцинувався від коронавірусу

Суд вирішив, що солдат знав про необхідність вакцинації, однак свідомо відмовився від неї.

У Львові суд оштрфував на 2465 грн солдата, який не щепився від коронавірусу. Його визнали винним у не виконанні вимоги командира його військової частини щодо імунізації.

Як йдеться у вироку Франківського районного суду Львова, таким чином солдат порушив наказ головнокомандувача ЗСУ про обов'язкову вакцинацію військових від коронавірусу, який діє в Україні з липня 2021 року, пише ZAXID.NET.

Своєю чергою 29-річний розвідник-навідник заявив, що його ніхто не ознайомлював із наказами про обов'язкову вакцинацію.

Утім суд вирішив, що солдат знав про необхідність вакцинації, однак свідомо відмовився від неї.

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