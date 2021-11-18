У Львові обрали запобіжний захід Остапу Стахіву: у суді антивакцинатор заявив про зв'язок із Кеннеді

У Львові обрали запобіжний захід Остапу Стахіву: у суді антивакцинатор заявив про зв'язок із Кеннеді

Антивакцинатора доставили до суду правоохоронці.

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід скандальному антивакцинатору Остапу Стахіву. Він 60 днів перебуватиме у СІЗО або внесе заставу в розмірі 998 тис. грн.

Про це повідомляє zaxid.net.

У судді адвокат Стахіва заявляв, що його підзахисний почувається зле і нібито його викрали з лікарні на Закарпатті, щоб доправити у судову залу. Проте прокурор показав довідку від медиків, у якій йшлось, що антивакцинатор здоровий.

Сам Стахів у розмові з журналістами заявив, що він не намагався повалити конституційний лад в Україні, і що він тісно спілкується Робертом-Френсісом Кеннеді-молодшим – одним із лідерів антивакцинаторського руху в Америці.

Якщо за Стахіва внесуть заставу в розмірі 998 тис. грн, він повинен буде здати свій закордонний паспорт, не виїжджати зі Львова та повідомляти слідчому про зміну місця проживання чи роботи.

Нагадаємо, в Остапа Стахіва у Львові правоохоронці провели обшуки. На захист скандального антивакцинатора прийшли його однодумці, які агресивно поводилися та повідомили про "замінування" квартири, в якій тривали слідчі дії.

Також СБУ викрила антиукраїнську мережу, яка під антивакцинаторськими гаслами готувалася до захоплення влади в Україні. За попередніми даними, їхні дії координували з Росії.

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