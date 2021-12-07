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У Львові суд на 17 тис. грн оштрафував чоловіка, бо він під час карантину був на вулиці без паспорта

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У Львові суд на 17 тис. грн оштрафував чоловіка, бо він під час карантину був на вулиці без паспорта

pixabay.com

Чоловік своєї вини не визнав.

У Львові суд на 17 тис. грн оштрафував чоловіка, бо він під час карантину був на вулиці без паспорта. 

Про це йдеться у постанові Галицького районного суду м. Львова, повідомляє ТСН.ua

За даними суду, чоловік 3 листопада о 13:00 на проспекті Чорновола перебував без документів, які посвідчують його особу.

"В судовому засідання особа, яка притягається до адміністративної відповідальності свою вину у вчиненому не визнав. Повідомив суду, що отримав консультацію в телефонному режимі про те, що документи йому не потрібні, відтак й не носив їх. Провадження по справі просив закрити у зв`язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення", - йдеться у судовій постанові. 

Суд визнав чоловіка винним за ст. 44-3 КУпАП та оштрафував на 17 тис. грн. Це рішення ще можна оскаржити. 

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