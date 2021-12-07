Чоловік своєї вини не визнав.
У Львові суд на 17 тис. грн оштрафував чоловіка, бо він під час карантину був на вулиці без паспорта.
Про це йдеться у постанові Галицького районного суду м. Львова, повідомляє ТСН.ua.
За даними суду, чоловік 3 листопада о 13:00 на проспекті Чорновола перебував без документів, які посвідчують його особу.
"В судовому засідання особа, яка притягається до адміністративної відповідальності свою вину у вчиненому не визнав. Повідомив суду, що отримав консультацію в телефонному режимі про те, що документи йому не потрібні, відтак й не носив їх. Провадження по справі просив закрити у зв`язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення", - йдеться у судовій постанові.
Суд визнав чоловіка винним за ст. 44-3 КУпАП та оштрафував на 17 тис. грн. Це рішення ще можна оскаржити.
Читайте також:
- На Дніпропетровщині мати 4 дітей побила гінекологиню, бо та відмовилась робити аборт її подрузі
- На кордоні з Молдовою упіймали українців, які обвішали себе банками з червоною ікрою
- Не помітили дітей: у Дніпропетровській області пара зайнялась сексом на території школи, їх покарали