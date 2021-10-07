У Львові стоматолог та турфірма продавали фальшиві результати ПЛР-тестів: медик був ще і кур'єром

У Львові стоматолог та турфірма продавали фальшиві результати ПЛР-тестів: медик був ще і кур'єром

Трьом підозрюваним інкримінують ч.1, 3 ст. 358 КК України.

У Львові судитимуть трьох осіб, які торгували фальшивими результатами ПЛР-тестів. У злочинну організацію входили стоматолог та представники однієї із туристичних фірм.

Про це повідомили в прокуратурі Львівської області.

Туристична компанія пропонувала своїм клієнтам купити фальшиві ПЛР-тести із негативним результатом на COVID-19. Вартість послуги - 800 грн. Фальшиві документи виготовляв місцевий стоматолог. Він використовував реквізитні дані одного із діагностичних центрів Львова. Потім медик, представляючись кур'єром, особисто передавав клієнтам підробку.

Трьом підозрюваним інкримінують ч.1, 3 ст. 358 КК України. Справу передали до суду.

Нагадаємо, на Буковині торгували довідками про вакцинацію та ПЛР-тестами.

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