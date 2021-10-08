У Львові стартує опалювальний сезон: у міській раді назвали точну дату

Опалення у Львові ввімкнуть через похолодання.

У Львові від понеділка, 11 жовтня, офіційно розпочинається опалювальний сезон. Саме цього дня з'явиться тепло у помешканнях львів'ян та у бюджетних установах.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

У міській раді пояснили, що опалення у місті ввімкнуть, оскільки в ніч проти суботи очікується похолодання, прогнозують мінус 1 градус. Така температура буде продовж вихідних.



"Ми плавно входимо в сезон. З 11 жовтня розпочинаємо запуск і поступово подаватимемо тепло у будинки, є логістика як все відбуватиметься. На кінець дня понеділка матимемо цифри, які будинки вже з теплом. Хочемо, щоб до вівторка усі буди з теплом. Та, можливо, цей процес триватиме до середи", - пояснила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк

Посадовиця додала, що місто тепло подаватиме, а ОСББ самі можуть вирішити, коли ввімкнути опалення.

Нагадаємо, Шмигаль розповів, скільки міст готові до старту опалювального сезону.

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