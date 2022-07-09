У Львові сталося масове отруєння після відвідин відомого у місті ресторану

У Львові зафіксований масовий випадок отруєння сальмонельозом. Так, до Львівської обласної інфекційної лікарні потрапили 26 людей, троє з яких – діти.
Усі постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.
Про це у Департаменті охорони здоров’я Львівської ОВА повідомили 9 липня.
За інформацією місцевого видання ZAXID.NET, масове отруєння сталося у ресторані львівської мережі Tomatina, розташованому на півночі міста. У виданні також вказали, що Львівській лабораторний центр МОЗ не повідомив деталі інциденту.
Водночас факт масового отруєння підтвердив керівник відділу турботи про гостей мережі Tomatina Святослав Мерза. У письмовому календарі він вказав, що перші скарги на погане самопочуття почали надходити від відвідувачів 7 липня. Гості скаржились на дві страви, до яких входить соус "карбонара".
"На цей момент ці страви зняті з продажу; у закладах проводиться перевірка Держпродспоживслужбою; працівники, що мали стосунок до виробницвта соуса, відсторонені та проходять перевірку; проводиться внутрішня службова перевірка", – повідомили у Tomatina.
Мерза також запевнив, що представники закладів допомагають усім постраждалим від отруєння. Він уточнив, що за попередніми даними, інцидент стався у закладі в ТРЦ Spartak, що на вул. Мазепи.
Нагадаємо, на Хмельниччині на підприємстві-постачальнику м’яса до шкіл і лікарень знайшли стафілокок.
Читайте також: