У Львові сталося масове отруєння після відвідин відомого у місті ресторану

У Львові зафіксований масовий випадок отруєння сальмонельозом. Так, до Львівської обласної інфекційної лікарні потрапили 26 людей, троє з яких – діти.

Усі постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.

Про це у Департаменті охорони здоров’я Львівської ОВА повідомили 9 липня.

За інформацією місцевого видання ZAXID.NET, масове отруєння сталося у ресторані львівської мережі Tomatina, розташованому на півночі міста. У виданні також вказали, що Львівській лабораторний центр МОЗ не повідомив деталі інциденту.

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Водночас факт масового отруєння підтвердив керівник відділу турботи про гостей мережі Tomatina Святослав Мерза. У письмовому календарі він вказав, що перші скарги на погане самопочуття почали надходити від відвідувачів 7 липня. Гості скаржились на дві страви, до яких входить соус "карбонара".

"На цей момент ці страви зняті з продажу; у закладах проводиться перевірка Держпродспоживслужбою; працівники, що мали стосунок до виробницвта соуса, відсторонені та проходять перевірку; проводиться внутрішня службова перевірка", – повідомили у Tomatina.

Мерза також запевнив, що представники закладів допомагають усім постраждалим від отруєння. Він уточнив, що за попередніми даними, інцидент стався у закладі в ТРЦ Spartak, що на вул. Мазепи.

Нагадаємо, на Хмельниччині на підприємстві-постачальнику м’яса до шкіл і лікарень знайшли стафілокок.

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