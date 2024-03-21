У Львові сталася масова аварія: зіштовхнулося близько 25 автомобілів

У місті - сильний туман.
Зранку 21 березня у Львові сталася масова аварія. На Скнилівському мості зіштовхнулося близько 25 транспортних засобів.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.
"На Скнилівському мості, що на вулиці Городоцькій сталося три ДТП, зіштовхнулося близько 25 транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рух шляхопроводом здійснюється у реверсному режимі лише однією смугою з шести.
Слід зауважити, що від ночі у Львові густий туман. На дорогах дуже погана видимість. Синоптики попереджали, що через туман видимістю буде становити 200- 500 м. Крім того, на дорогах ожеледиця.
Як повідомлялося, на Дніпропетровщині маршрутка потрапила в ДТП. Аварія сталася на трасі Дніпро-Павлоград. Загинули троє людей.