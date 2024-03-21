У Львові сталася масова аварія: зіштовхнулося близько 25 автомобілів

Зранку 21 березня у Львові сталася масова аварія. На Скнилівському мості зіштовхнулося близько 25 транспортних засобів.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

"На Скнилівському мості, що на вулиці Городоцькій сталося три ДТП, зіштовхнулося близько 25 транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рух шляхопроводом здійснюється у реверсному режимі лише однією смугою з шести.

Слід зауважити, що від ночі у Львові густий туман. На дорогах дуже погана видимість. Синоптики попереджали, що через туман видимістю буде становити 200- 500 м. Крім того, на дорогах ожеледиця.

Як повідомлялося, на Дніпропетровщині маршрутка потрапила в ДТП. Аварія сталася на трасі Дніпро-Павлоград. Загинули троє людей.

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