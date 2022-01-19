У Львові сталася крадіжка в суді: із сейфу викрали особисте майно служителя Феміди

У Львові сталася крадіжка в суді: із сейфу викрали особисте майно служителя Феміди

Все, що було вкрадено, суддя вказав у декларації про майновий стан і доходи.

Невстановлений наразі злодій уночі пробрався до приміщення Західного апеляційного господарського суду, розташованого на вулиці Личаківській у місті Львові, та здійснив крадіжку із сейфу в кабінеті одного із суддів.

Як повідомили у середу, 19 січня, в пресслужбі суду все викрадене було особистою власністю служителя Феміди.

Речники суду підкреслили, що майно, яке поцупив злодій, відображено у декларації про майновий стан і доходи судді.

“За фактом проникнення поліцією відкрито кримінальне провадження, ведеться слідство”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, грабіжник розбив вікно на першому поверсі, заліз до одного з кабінетів та поцупив із сейфа гроші. Яку саме суму було вкрадено — наразі невідомо.

Нагадаємо, раніше у Львові на вулиці Личаківській безхатьки намагались вкрасти автомобіль "Таврія", щоб покататись.

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