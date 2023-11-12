У Львові сталася бійка через вигул собак: пенсіонер ударив чоловіка ножем (відео)

Конфлікт виник через те, що собаку вигулювали без намордника.

У місті Львові неподалік церкви на вулиці Симоненка сталася сутичка між двома чоловіками під час вигулу собак. 70-річний львів’янин під час бійки ударив ножем у груди та живіт 42-річного чоловіка.

Місцеві Telegram-канали, які опублікували відео з місця сутички, повідомляють, що конфлікт виник через те, що собаку вигулювали без намордника.

Пенсіонер з цього приводу, начебто, агресивно зробив зауваження чоловікові, якого називають військовим, який приїхав у відпустку. Під час бійки старший чоловік скористався ножем. Після цього він намагався покинути місце, але поранений переслідував пенсіонера та його супутницю.

У Львові під час бійки через вигул собак пенсіонер ударив чоловіка ножем

У поліції повідомили, що інцидент стався 11 листопада між двома львівʼянами віком 70 та 42 роки під час вигулу собак.

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“Суперечка переросла у конфлікт, під час якого старший з учасників завдав молодшому двох ударів ножем у ділянку грудей та живота, спричинивши тяжкі ушкодження”, - йдеться у повідомленні.

Поліція затримала пенсіонера, невдовзі суд обиратиме затриманому запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, нещодавно у Львові стався черговий скандал, пов'язаний з примусовою мобілізацію. У Мережі з'явилося відео, як працівники ТЦК силоміць затримують чоловіка та "пакують" його до мікроавтобуса.

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