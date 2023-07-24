У Львові спробували вкрасти останки агента НКВС Кузнєцова (фото)

Під час Другої світової війни радянський агент виконував терористичні спецзавдання, аби спровокувати німецьку окупаційну владу на терор проти українців.

У Львові невідомі спробували викрасти останки агента НКВС Миколи Кузнєцова, перепоховання якого в Росії кілька років тому вимагали його родичі.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Якесь недолуге хотіло вкрасти прах Кузнєцова. Спроба невдала", – вказано в заяві міського голови.

Він додав, що за цим фактом поліція розпочала роботу.

"Повторюсь. Кузнєцов нам не потрібен, але просто так не віддамо. За деталями – до ГУР", – зазначив Садовий.

Що відомо про агента НКВС Кузнєцова

Кузнєцов був агентом НКВС, радянським диверсантом, спецагентом-ліквідатором. У період Другої світової війни агент виконував терористичні спецзавдання, аби викликати з боку німецької окупаційної влади терор у відповідь проти українців.

Історики висунули версію, що у березні 1944 року Кузнєцов потрапив у полон до вояків УПА разом з іншими агентами. Вони прикидалися дезертирами Вермахту, однак були викриті через погане знання німецької мови. За різними даними, Кузнєцов загинув або підірвавшись на гранаті, або у перестрілці. В СРСР йому присвоїли звання героя Радянського союзу.

Нагадаємо, кілька років тому родичі Кузнєцова вимагали від Львівської міськради дозволити їм перепоховати останки агента в російському Єкатеринбурзі. Тоді Садовий пояснив, що не може цього дозволити, поки в полоні РФ перебувають громадяни України. 2020 року Верховний суд України зобов'язав міськраду Львова віддати останки агента НКВС до РФ.

Однак 2021 року виконком Львівської міськради відхилив рішення суду про можливість перепоховання останків Кузнєцова в Росії.

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