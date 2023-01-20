У Львові спіймали двох російських агітаторів, любителів "путінського режиму": фото

Чоловіки в соцмережах підтримували злочинні дії Кремля і агітували за "рускій мір".

СБУ повідомила про підозру двом любителям "руского міра", які здійснювали антиукраїнську агітацію та підтримували терористичну політику Кремля. Поплічниками ворога виявилися мешканці Львова та Запоріжжя.

Про це повідомили в Управлінні СБУ у Львівській області.

Окрім підтримки "путінського режиму" в соцмережах, один з зловмисників пропагував й серед свого оточення про "добрі справи" рашистів.

Зокрема, за допомогою месенджерів запорожець агітував своїх знайомих - вимушених переселенців, які знайшли прихисток у Львові. Він закликав людей не вірити українській владі та повертатись в Запоріжжя для підтримання російського "визволення".

Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозри у вчиненні злочинів за ст. 436 (пропаганда війни) та ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) КК України. Справу скерували до суду.

Нагадаємо, СБУ затримала росіянку, "послідовницю" колаборанта Стремоусова, яка понад 15 років жила під Києвом та поширювала ворожу пропаганду.

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