У Львові спіймали диверсанта з Маріуполя під час комендантської години: фото

У Львові спіймали диверсанта з Маріуполя під час комендантської години: фото

Чоловік входив до незаконних збройних формувань і мав російську сім-картку.

У Львові спіймали чоловіка, який входив до незаконних збройних формувань і приїхав з Маріуполя. Його помітили місцеві мешканці на вулиці під час комендантської години і повідомили про підозрілу особу.

Як повідомили сьогодні, 11 березня, у ЛКП "Львівавтодор", ймовірного диверсанта затримали працівники комунального підприємтсва під час рейду з дотримання громадського порядку спільно з поліцією.

"Небайдужі мешканці повідомили про підозрілу особу на одній з вулиць Львова, яка порушила обмеження комендантської години. Як з’ясувалося, чоловік приїхав до Львова з Маріуполя і входив до незаконних збройних формувань. Також в нього виявили сім-картку російського оператора", – йдеться у повідомленні.