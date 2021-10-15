У Львові спалахнув металевий вагончик на автостоянці: загинули три людини

У Львові спалахнув металевий вагончик на автостоянці: загинули три людини

Що саме стало причиною виникнення вогню, встановлюють рятувальники.

У Львові в металевому вагончику, який розташований на відкритій території стоянки для великогабаритних автомобілів та техніки, виникла пожежа. Загинули 3 людини.

Про це інформує ДСНС у Львівській області.

Інцидент стався ввечері 14 жовтня. Після ліквідації пожежі в середині вагончика було виявлено тіла трьох загиблих осіб. Їхні особи встановлюються.

"На момент прибуття вогнеборців до місця виклику із вагончика вибивались язики полум’я. Від ДСНС до гасіння залучались 15 чоловік та 2 одиниці техніки. Причина пожежі встановлюється", — зазначили рятувальники.

Нагадаємо, що у Кам'янському в страшній пожежі в квартирі загинув чоловік.

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