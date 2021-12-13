У Львові спалахнула пожежа в приміщенні видавництва, людей евакуювали: фото

Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок загорання.
У Львові спалахнула пожежа на вулиці Городоцькій, 367. Займання сталося сьогодні, 13 грудня.
Як пише Варта-1 з посиланням на інформацію від очевидців, горить приміщення видавництва "Високий Замок".
На місце пожежі прибули вогнеборці та карета швидкої. Людей евіакуювали з приміщення вивели на вулицю.
Що стало причиною спалаху - встановлять експерти, повідомлення про постраждалих наразі не надходило.
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