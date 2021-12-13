Категорія
Львів
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У Львові спалахнула пожежа в приміщенні видавництва, людей евакуювали: фото

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Львові спалахнула пожежа в приміщенні видавництва, людей евакуювали: фото

Людей вивели на вулицю з будівлі / "Варта 1"

Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок загорання.

У Львові спалахнула пожежа на вулиці Городоцькій, 367. Займання сталося сьогодні, 13 грудня.

Як пише Варта-1 з посиланням на інформацію від очевидців, горить приміщення видавництва "Високий Замок".

На місце пожежі прибули вогнеборці та карета швидкої. Людей евіакуювали з приміщення вивели на вулицю.

Що стало причиною спалаху - встановлять експерти, повідомлення про постраждалих наразі не надходило.  

Новини Буковини: у пожежі загинув 10-місячний хлопчик

Новини Буковини: у пожежі загинув 10-місячний хлопчик

Читайте також:

Наступна публікація