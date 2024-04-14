У Львові спалахнула пожежа у кафе, де було понад 70 людей – подробиці, фото

Рятувальники ліквідували займання в закладі харчування у Львові.
У Львові ввечері 13 квітня спалахнула пожежа у закладі громадського харчування. Звідти евакуювали 74 особи, люди не постраждали.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Як йдеться у повідомленні, вчора о 23:07 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вулиці Гнатюка у кафе. О 23:43 пожежу локалізовано та о 23:53 ліквідовано.
"Щоб забезпечити безпеку було виведено на свіже повітря 74 особи з них 5 осіб персоналу. Вогнем знищено вентиляційну витяжку та облицювання стелі. Внаслідок займання ніхто не постраждав", – йдеться у повідомленні.
До ліквідації пожежі було залучено 40 рятувальників та дев'ять одиниць спецтехніки.
Нагадаємо, у центрі Києва виникла пожежа в популярному закладі (відео).
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