У Львові снайперу "ЛНР" повідомили про підозру: фото

Уродженець Луганщини під час повномасштабного вторгнення Росії добровільно перейшов на бік ворога.

У Львові снайперу "ЛНР" повідомили про підозру за фактами державної зради, участі у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Про це сьогодні, 17 січня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, уродженець Довжанська Луганської області на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України добровільно перейшов на бік ворога.

Підозрюваний проходив службу на "посаді" снайпера незаконного збройного формування терористичної організації так званої "ЛНР".

Зрадника затримали під час виконання бойового завдання у Харківській області.

Наразі він утримується в українській пенітенціарній установі.

Нагадаємо, Галицький районний суд міста Львова заочно засудив до 15 років позбавлення волі бойовика терористичної організації "ЛНР", 46-річного уродженця Лисичанська із позивним "Латиш".

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