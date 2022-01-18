У Львові скасували загальноміське освячення води через ріст захворюваності на COVID-19

У Львові скасували загальноміське освячення води через ріст захворюваності на COVID-19

Освячену воду можна буде набрати на Площі Ринок та в міських цервках.

Через різке збільшення кількості захворювань на COVID-19 у Львові цього року не буде традиційного освячення води. Щоб уникнути великого скупчення людей, чин освячення проведуть з самого ранку 19 січня. Тому упродовж дня охочі можуть прийти на Площу Ринок і набрати свяченої води з резервуару.

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Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Також освяченої води можна набрати у церквах міста.

"Ми є свідками того, що нове цунамі цієї пандемічної вірусної інфекції охоплює дедалі більше Україну і, зокрема, наше місто Львів. Але ми розуміємо, що все ж таки, свято Богоявлення відбудеться, Богослужіння звершуватимуть у храмах. Також буде освячено воду біля нашої міської ради. Таким чином, можна спокійно собі прийти і, зберігаючи соціальну дистанцію, дотримуючись усіх вимог, набрати собі води", - сказав капелан Львівської міської ради, о. Павло Дроздяк.

Цьогоріч чин водосвяття, згідно з графіком, очолить єпископ Української єпархії Вірменської апостольської Церкви Маркос Оганесян. Вже із 11:00 і упродовж дня, всі охочі зможуть набрати необхідну кількість освяченої води. Її вистачить усім.

«Як і щорічно, на площі Ринок буде встановлено резервуар для води, об’ємом 1500 літрів. Такого об’єму вистачить для усіх охочих. Резервуар буде встановлено ввечері 18 січня, а вранці його наповнять водою", - повідомив заступник директора ЛМКП “Львіводоканал” Юрій Свізінський.

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