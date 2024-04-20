У Львові син безжально вбив рідну матір 

У Львові 50-річний чоловік вбив власну матір. Тепер йому загрожує до десяти років тюрми.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Повідомлення про тіло жінки без ознак життя у квартирі одного з будинків на вулиці Городоцькій у Львові надійшло до поліції 17 квітня. Правоохоронці встановили особу загиблої – нею виявилась 83-річна львів’янка. На її тілі виявили ознаки насильницької смерті, зокрема, травми голови.

Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження загиблій завдав її 50-річний син, з яким вони проживали разом. Син ударив матір по голові, спричинивши тяжкі травми, від яких вона померла.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Досудове розслідування триває.

Раніше стало відомо, що на Хмельниччині під час зіткнення мотоциклів трагічно загинула 16-річна дівчина.

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