У Львові шукають вибухівку у семи торгових центрах: усіх евакуювали

У Львові шукають вибухівку у семи торгових центрах: усіх евакуювали

Правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування.

Сьогодні, 10 листопада, близько 15:30 у Львові анонім заявив у поліцію про замінування семи торгово-розважальних центрів.

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Як розповіли у пресслужбі поліції області, зараз правоохоронці перевіряють повідомлення і шукають вибухівку в таких ТЦ: "Кінг Крос Леополіс", "Вікторія Гарденс", "Форум Львів", "Скриня", "Вернісаж", "Роксолана" та в торгівельному комплексі "Спартак".

На місцях працюють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.

Правоохоронці обстежують приміщення торгівельних центрів та прилеглі території, проводять евакуацію відвідувачів та персоналу.

Також поліцейські встановлюють особу аноніма, який повідомив про замінування.

Нагадаємо, у Харкові та Дніпрі хулігани "замінували" ТРЦ. Повідомлення про вибухівку не підтвердилися.

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