У Львові шукають вибухівку в багатьох школах та дитсадках: учнів евакуюють

У Львові перевіряють повідомленні про замінування низки шкіл та дитячих садочків. З навчальних закладів евакуюють учнів та вчителів. Повідомлення про замінування надійшло від анонімної особи.

Про це ZAXID.NET повідомила речниця обласної поліції Світлана Добровольська.

"Повідомлення про замінування навчальних закладів надійшло близько 11:00. Зараз поліцейські, вибухотехніки та інші служби перевіряють цю інформацію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, схожа ситуація у Львові відбулася 15 вересня. У цей день до рятувальників надійшло повідомлення про замінування більшості шкіл міста. Учнів евакуювали, а батьків закликали забрати дітей додому. На щастя, інформація про вибухівку у навчальних закладах не підтвердилася.

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