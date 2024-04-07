У Львові шматок балкона давнього будинку гепнувся на тротуар: фото

Чималий шматок конструкції упав просто на тротуар в історичній частині міста.

У неділю, 7 квітня, у Львові на одному з давніх будинків поблизу залізничного вокзалу обвалився фрагмент балкона.

Про це повідомили на “Гарячій лінії міста Львова” у соцмережі Facebook, опублікувавши фото з місця події.

Як видно на опублікованих кадрах, чималий шматок конструкції упав просто на тротуар в історичній частині міста неподалік від входу до під’їзду до житлового будинку.

Фрагмент балкона, який упав на тротуар / Фото: Гаряча лінія міста Львова на Facebook

На щастя, у той час поруч не проходив ніхто з пішоходів.

Цей випадок стався на вулиці Міхновських, 27А.

Що стало причиною обвалення наразі невідомо. Звернення мешканця міста, який зафіксував подію, передали на розгляд до Залізничної районної адміністрації міста Львова.

Нагадаємо, у серпні минулого року у центрі Львова, на вулиці Під Дубом, на четвертому поверсі житлового будинку раптово обвалився балкон. На той момент там перебував 43-річний власник квартири. Чоловіка госпіталізували, але лікарі не змогли врятувати його життя.

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