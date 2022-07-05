У Львові шестирічній дівчинці сформували штучний стравохід і невдовзі вона зможе самостійно їсти (фото)

У Львові медики зробили операцію шестирічний Олі, сформувавши дитині новий стравохід. Дівчинка вже почала самостійно пити воду і ковтати слину.
Загалом дитина перенесла вже 45 операцій.
Про це повідомили в Першому медичному об’єднанні Львова.
У віці двох років Оля випадково випила миючий засіб і хімія знищила її стравохід. Дитина була змушена була три роки харчуватись через спеціальну трубочку – гастростому. Ковтати слину теж не могла, тож постійно повинна була спльовувати її на серветку.
Нещодавно мати врешті зважилася на складну операцію, яку Олі провели фахівці лікарні Святого Миколая у Львові. Лікарі сформували дитині новий стравохід із фрагмента товстого кишківника. На третій день після операції дівчинка вперше ковтнула слину, на шостий – почала самостійно пити воду.
З часом медики приберуть гастростому і дитина зможе самостійно харчуватись.
Тепер Оля мріє стати хірургом.
Нагадаємо, в червні у Луцьку вперше провели пересадку серця.
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