У Львові ще на тиждень подовжили карантин: які обмеження діють

У Львові ще на тиждень подовжили карантин: які обмеження діють

Втім, школярі сядуть за парти.

У Львові ще на тиждень продовжили посилені карантинні обмеження, адже ситуація із захворюваністю на COVID-19 досі не стабілізувалася.

Про це під час брифінгу повідомив заступник львівського міського голови Андрій Москаленко.

За його словами, захворюваність все ж залишається на високому рівні. Втім, міська рада вирішила дозволили повернутись до очного навчання учням 5-11 класів. Стосується це також мистецьких закладів, секцій та гуртків. В такому ж форматі зараз вчаться початкові класи. Але остаточне рішення прийматиме директор кожного закладу окремо.

У Львові щонайменше тиждень, до 20 лютого, діятимуть посилені карантинні обмеження. Зокрема, кафе, ресторани, продовольчі й непродовольчі ринки, розважальні заклади, спортзали, фітнес-центри та басейни можуть працювати лише за умови 100% вакцинації працівників і відвідувачів або наявності в них негативного ПЛР-тесту. Теж саме стосується проводення масових заходів. Робота дитячих розважальних центрів взагалі тимчасово заборонена.

Як повідомлялося, "червона зона" карантину від 11 лютого починає діяти ще у трьох областях України. Під найсуворіші карантинні обмеження, окрім Рівнеської області та Прикарпаття, тепер потрапили ще і Закарпаття, Луганська і Хмельничцька області. Станом на 11 лютого на "жовтому" рівні лише один регіон, повідомляють у МОЗ. Найменші обмеження діють лише в Полтавській області. Всі інші регіони і Київ - "помаранчеві".

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