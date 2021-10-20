У Львові рятують 3-місячне немовля із COVID-19: дитина у вкрай тяжкому стані та підключена до апарату ШВЛ

У Львові рятують 3-місячне немовля із COVID-19: дитина у вкрай тяжкому стані та підключена до апарату ШВЛ

У львівському "Охматдиті" антирекорд через кількість госпіталізованих із коронавірусом дітей.

У Львівській дитячій клінічній лікарні "Охматдит" у коронавірусному відділенні перебуває 46 дітей: з них 40 мають підтверджений COVID-19, а 6 - ще чекають на результати ПЛР-тесту.

Про це повідомили в львівському "Охматдиті".

За даними медиків, в COVID-реанімації перебуває 3-місячне немовля. Його стан лікарі оцінюють, як вкрай тяжкий.

"Малюк у реанімації з "ковідною" пневмонією у вкрай важкому стані. Йому всього три місяці. Дитина перебуває на апараті штучної вентиляції легень", - повідомили у лікарні.

Також медики додали, що в них на лікуванні є ще одне немовля, яке народилось в матері із коронавірусом. Його стан середньої важкості. За словами лікарів, у них ще стільки хворих діток в лікарні не було.

Нагадаємо, станом на ранок 20 жовтня у Львові та області виявили 943 нових випадків коронавірусу за добу. З них 330 - мешканці Львова. Було проведено 3926 ПЛР-тестів.

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