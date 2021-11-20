У Львові рятувальники вночі зрізали обручку з пальця 13-річного хлопця: відео

У Львові рятувальники вночі зрізали обручку з пальця 13-річного хлопця: відео

Рятувальники пилкою зрізали обручку.

У Львові рятувальники зрізали обручку з руки 13-річного хлопця. Підліток натягнув перстень та не зміг його самостійно зняти.

Також читайте В Одеській області рятувальники зрізали каблучку з пальця школярки (фото)

Про це повідомили в ДСНС Львівської області.

До рятувальників 20 листопада о 3:46 ночі звернулись лікарі з дитячої лікарні "Охматдит". Медики повідомили, що до них поступив пацієнт, який не може самостійно зняти обручку.

На місце події прибули працівники ДСНС. Вони за допомогою пилки зрізали обручку з руки дитини.

Читайте також: