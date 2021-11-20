У Львові рятувальники вночі зрізали обручку з пальця 13-річного хлопця: відео

Рятувальники пилкою зрізали обручку.
У Львові рятувальники зрізали обручку з руки 13-річного хлопця. Підліток натягнув перстень та не зміг його самостійно зняти.
Про це повідомили в ДСНС Львівської області.
До рятувальників 20 листопада о 3:46 ночі звернулись лікарі з дитячої лікарні "Охматдит". Медики повідомили, що до них поступив пацієнт, який не може самостійно зняти обручку.
На місце події прибули працівники ДСНС. Вони за допомогою пилки зрізали обручку з руки дитини.
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