У Львові розповіли, за яких умов передадуть Росії останки агента НКВС Кузнєцова: "Ми не співпрацюємо з окупантами"

У Львові розповіли, за яких умов передадуть Росії останки агента НКВС Кузнєцова: "Ми не співпрацюємо з окупантами"

Влада Львова вимагає від Росії повернути незаконно ув'язнених українців.

Виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні відхилив рішення Верховного суду України щодо можливості перепоховання в Росії останків агента НКВС Миколи Кузнєцова.

Про це 22 жовтня йшлось на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради.

У міській раді відзначили, що в Російській Федерації за політичними та релігійними мотивами ув’язнено 121 українця. Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що Росія повинна звільнити усіх незаконно ув'язнених українців. Тільки тоді вони можуть розглянути можливість перепоховання агента НКВС в РФ.

"Наша позиція однозначна – ми не співпрацюємо із окупантами", - зазначив Садовий.

Микола Кузнєцов - радянський диверсант, спецагент-ліквідатор та агент НКВС. Під час Другої світової війни виконував терористичні та провокаційні завдання радянської влади. За версією істориків, вони мали на меті викликати терор у відповідь з боку німецької окупаційної влади проти українського населення.

За однією із версій, Кузнєцов разом із іншими радянськими агентами в березні 1944 році потрапили у полон до вояків УПА. Радянські агенти вдавали із себе дезертирів Вермахту, проте частина з них погано знала німецьку мову, через що їх викрили. Вважається, що Кузнєцов підірвався на гранаті, за іншою версією - загинув у перестрілці. Того ж року йому присвоїли звання героя Радянського союзу.

Нагадаємо, Касаційний адміністративний суд Верховного суду України зобов'язав міськраду Львова віддати останки агента НКВС Миколи Кузнєцова в Росію.

Раніше вандали знищили всі металеві літери і цифри на гранітному надгробку Миколи Кузнєцова.

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