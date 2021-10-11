У Львові розпочався опалювальний сезон: хто отримає тепло першочергово

У Львові розпочався опалювальний сезон: хто отримає тепло першочергово

Запуск опалення триватиме два дні.

Сьогодні, 11 жовтня, у Львові стартує опалювальний сезон. Насамперед тепло запустять у лікарні, поліклініки, школи і садочки.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий під час ранкового ефіру на радіо "Люкс FM", передає пресслужба ЛМР.

За словами мера, будинки і об’єкти теплопостачання технічно готові до подавання опалення.

"Також тепло буде подаватись в будинки мешканців. Думаю, що запуск опалення орієнтовно триватиме дві доби. Деякі ОСББ просять відтермінувати їм цей процес. Але похолодання йде, тому люди мають бути в теплі, щоб менше хворіти", - сказав Садовий.

Нагадаємо, раніше заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк розповіла, що місто подаватиме тепло, а ОСББ самі можуть вирішити, коли ввімкнути опалення.

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