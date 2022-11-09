На Львівщині розпочалася розпочалася епідемія грипу: скільки вже людей захворіло

На Львівщині заявляють про початок епідемії грипу - у тамтешній лабораторії підтвердили циркуляцію вірусу грипу типу А.

Про це повідомила генеральна директорка Центру, головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко-Іванченко.

"Ще минулого тижня лікарі почали говорити, що швидкі тести на грип дають позитивні результати. У нас з’явилася можливість перевірити зразки методом ПЛР. З 110 проб 40 виявилися позитивними. Виявили віруси грипу типу А", – сказала вона.

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Епідеміологиня уточнила, що зразки на дослідження брали і від хворих з лікарень і від тих, хто лікуються вдома. Проби на дослідження надійшли з Львівської обласної інфекційної лікарні, дитячої лікарні "Охматдит", першої та шостої поліклінік Львова, Пустомит, Стрия, Стрийської центральної районної лікарні.

У МОЗ нагадують, що епідемічний сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції триває до травня і найдієвішим способом профілактики є вакцинація. Імунітет після щеплення формується упродовж кількох тижнів. Зазвичай вже через 2 тижні після щеплення можна мати захист.

У першу чергу рекомендують вакцинуватися групам ризику, а це: діти до 5 років, вагітні жінки, люди з хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної системи, цукровим діабетом, ожирінням та імунодефіцитними станами, особи, які контактують з великою кількістю людей.

Нагадаємо, у Центрі громадського здоров'я МОЗ попереджають, що впродовж епідемічного сезону 2022-2023 років в Україні будуть поширюватися чотири віруси грипу. Окрім цього, циркулюватиме і коронавірус.

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