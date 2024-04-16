У Львові провели унікальну операцію немовляті, яке могло померти через вроджену ваду легень

У Львові хірурги провели унікальну операцію і врятували новонароджену дівчинку, яка будь-якої миті могла померти через вроджену ваду легень. Під час операції, на восьмий день життя, дитині зробили лише три маленькі проколи, без розрізання грудної клітини.

Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

Ще в період вагітності – на 20-му тижні – батьки Соломії дізналися, що у малечі проблеми зі здоров’ям. Під час планового УЗД медики запідозрили ваду легень і згодом встановили діагноз – кістозно-аденоматозна мальформація легень. Це означає, що ліва легеня ще не народженої дитини замість здорових тканин вкрилася кістами – патологічними порожнинами, які заповнені рідиною.

"Допоки дитина була в утробі матері, ці утворення – кісти, були "спокійними", тому що тоді легені ще не дихали. Але як тільки немовля з’являється на світ, орган починає працювати і кісти теж стають активними. Це і є головною проблемою", - розповів Андрій Дворакевич, керівник Центру хірургії Лікарні Святого Миколая.

Коли дівчинка народилась, її одразу обстежили, провели рентгенографію і КТ та підтвердили попередньо встановлений діагноз.

Зазвичай, малюків із кістозно-аденоматозною мальформацією легень оперують хоча б на восьмому місяці життя. Однак у Соломії часу не було. З першим вдихом дитини новоутвори в легені збільшувались із блискавичною швидкістю. Кісти вже почали тиснути на серце, трахею, нерви та бронхи немовляти. Без операції Соломійка могла раптово померти будь-якої миті.

Втручання хірурги наважились виконати торакоскопічно – через три маленькі проколи по 3 і 5 міліметрів без розрізання грудної клітини.

Такий метод вважається "золотим" стандартом передових клінік світу. Він складніший для хірурга, але легший для дитини – менш травматичний та безпечніший під час втручання та в післяопераційному періоді.

Операція минула успішно і тепер Соломійка повністю здорова. Вона вже повернулась додому, де на неї чекали її сестрички та братик.

Нагадаємо, експертна комісія надала висновок щодо смерті 5-річного хлопчика після видалення зубів у Львові.

Читайте також: