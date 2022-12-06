У Львові прооперували шістьох діток з вродженими вадами обличчя – найменшому виповнилося 1,5 місяці

Мама маленького пов’язує формування патології у дитини зі своїм стресом, який переживала через війну.
Львівські медики та польський пластичний хірург Адам Мол прооперували шістьох малюків з вродженими вадами обличчя. Найменшому пацієнтові виповнилося лише 1,5 місяці.
Про це повідомили медики Першого медоб’єднання Львова.
"Півторамісячного Ігната із Сум батьки привезли на консультацію. У нього вроджена розщілина губи. Та, оглянувши малюка, лікарі вирішили оперувати. Негайно", – розповіли фахівці.
За словами лікарів, діагноз дитині поставили на 20 тижні вагітності мами. Жінка пов’язує формування патології у дитини зі своїм стресом, який переживала через війну.
Ігнату провели хейлопластику – зробили корекцію неповної розщілини губи.
Наразі із хлопчиком усе добре. Він повернувся додому.
Разом із львівськими хірургами Ігната та інших малюків оперував Адам Мол – пластичних хірург із Ягеллонського університету. Він спеціалізується на операціях розщілини верхньої губи, м’якого та твердого піднебіння, вроджених деформаціях носа в дітей.
Нещодавно у Львові хірурги врятували 40-річну Оксану Лук’янець з Бахмута, прооперувавши її.
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