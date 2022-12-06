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У Львові прооперували шістьох діток з вродженими вадами обличчя – найменшому виповнилося 1,5 місяці

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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У Львові прооперували шістьох діток з вродженими вадами обличчя – найменшому виповнилося 1,5 місяці

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Мама маленького пов’язує формування патології у дитини зі своїм стресом, який переживала через війну.  

Львівські медики та польський пластичний хірург Адам Мол прооперували шістьох малюків з вродженими вадами обличчя. Найменшому пацієнтові виповнилося лише 1,5 місяці.

Про це повідомили медики Першого медоб’єднання Львова.

"Півторамісячного Ігната із Сум батьки привезли на консультацію. У нього вроджена розщілина губи. Та, оглянувши малюка, лікарі вирішили оперувати. Негайно", – розповіли фахівці.

За словами лікарів, діагноз дитині поставили на 20 тижні вагітності мами. Жінка пов’язує формування патології у дитини зі своїм стресом, який переживала через війну.  

Ігнату провели хейлопластику – зробили корекцію неповної розщілини губи.

Наразі із хлопчиком усе добре. Він повернувся додому.  

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Разом із львівськими хірургами Ігната та інших малюків оперував Адам Мол – пластичних хірург із Ягеллонського університету. Він спеціалізується на операціях розщілини верхньої губи, м’якого та твердого піднебіння, вроджених деформаціях носа в дітей. 

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Нещодавно у Львові хірурги врятували 40-річну Оксану Лук’янець з Бахмута, прооперувавши її. 

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Дата публікації
Перегляди
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