У Львові прооперували шістьох діток з вродженими вадами обличчя – найменшому виповнилося 1,5 місяці

Мама маленького пов’язує формування патології у дитини зі своїм стресом, який переживала через війну.

Львівські медики та польський пластичний хірург Адам Мол прооперували шістьох малюків з вродженими вадами обличчя. Найменшому пацієнтові виповнилося лише 1,5 місяці.

Про це повідомили медики Першого медоб’єднання Львова.

"Півторамісячного Ігната із Сум батьки привезли на консультацію. У нього вроджена розщілина губи. Та, оглянувши малюка, лікарі вирішили оперувати. Негайно", – розповіли фахівці.

За словами лікарів, діагноз дитині поставили на 20 тижні вагітності мами. Жінка пов’язує формування патології у дитини зі своїм стресом, який переживала через війну.

Ігнату провели хейлопластику – зробили корекцію неповної розщілини губи.

Наразі із хлопчиком усе добре. Він повернувся додому.

Разом із львівськими хірургами Ігната та інших малюків оперував Адам Мол – пластичних хірург із Ягеллонського університету. Він спеціалізується на операціях розщілини верхньої губи, м’якого та твердого піднебіння, вроджених деформаціях носа в дітей.

Нещодавно у Львові хірурги врятували 40-річну Оксану Лук’янець з Бахмута, прооперувавши її.

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