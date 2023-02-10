У Львові пролунали повторні вибухи: в області можливі перебої зі світлом

Окупанти ракетами атакують Львівщину.
У Львові 10 лютого пролунали повторні вибухи. В області сьогодні можливі перебої з електропостачанням.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"У Львівській області можуть бути перебої в електропостачанні. Залишайтеся в укриттях", - написав Козицький.
Місцеві жителі повідомляють, що в обласному центрі кілька хвилин тому лунали повторні вибухи. Офіційної інформації про ракетну атаку Львівщини наразі немає.
Нагадаємо, в Україні 10 лютого оголосили масштабну повітряну тривогу. Російські окупанти атакують Україну ракетами. Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури.
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