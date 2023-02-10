Категорія
Львів
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Львові пролунали повторні вибухи: в області можливі перебої зі світлом

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
11к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Львові пролунали повторні вибухи: в області можливі перебої зі світлом

Фото: Associated Press

Окупанти ракетами атакують Львівщину.

У Львові 10 лютого пролунали повторні вибухи. В області сьогодні можливі перебої з електропостачанням. 

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. 

"У Львівській області можуть бути перебої в електропостачанні. Залишайтеся в укриттях", - написав Козицький. 

Місцеві жителі повідомляють, що в обласному центрі кілька хвилин тому лунали повторні вибухи. Офіційної інформації про ракетну атаку Львівщини наразі немає. 

Нагадаємо, в Україні 10 лютого оголосили масштабну повітряну тривогу. Російські окупанти атакують Україну ракетами. Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури.

Читайте також:

Обстріл регіонів 9 лютого: росіяни випустили ракети по Чернігівщині, є загиблі та поранені

Обстріл регіонів 9 лютого: росіяни випустили ракети по Чернігівщині, є загиблі та поранені

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
11к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація