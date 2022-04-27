У Львові відбуваються масштабні обшуки в помешканнях та фірмах братів Козака та Медведчука: подробиці

У Львові відбуваються масштабні обшуки в помешканнях та фірмах братів Козака та Медведчука: подробиці

У Львові та Львівській області відбуваються масштабні обшуки в будинках та компаніях, які належать братам Тараса Козака та Віктора Медведчука.

За попередніми даними, причинами обшуків є незаконний видобуток піску в кар'єрах на Львівщині - у с. Родатичі Городоцького району та с. Великополе Яворівського району.

Про це повідомляє bihus.info з посиланням на джерела в ДБР.

"Видобуток, за даними слідства, веде компанія ТОВ “Керамбуд”. Її кінцевими бенефіціарами, через ТОВ “Експонент”, є рідний брат Віктора Медведчука – Сергій Медведчук (вилетів з України в січні) і рідний брат його бізнес-партнера Тараса Козака – Богдан Козак (місцезнаходження невідоме). На думку слідства, Сергій Медведчук не автономно вів записаний на нього бізнес – Віктор Медведчук записав на нього компанії, бо сам, як народний депутат, не мав права керувати бізнесом", - йдеться у повідомленні.

bihus.info

ТОВ “Керамбуд” отримало дозвіл на видобуток піску ще 2004 року, проте його скасував суд. Попри офіційну заборону, компанія продовжувала свою діяльність.

Обшуки відбуваються за адресами проживання, реєстрації та нерухомості брата Медведчука, брата і цивільної дружини Козака, директора та бухгалтера “Керамбуду”, а також за адресами компаній ТОВ “Керамбуд”, ТзОВ "Бетонбуд" (якому, за даними слідства, “Керамбуд” продає незаконно видобутий пісок), а також ТзОВ "Трансмонолітавто" та ТзОВ "Капітал Плаза" (у яких, за даними слідства, перші дві орендують автомобілі і яким теж продають продукцію).

Підтверджено, що слідчі обшукують будинки у с. Сокільники під Львовом, де зареєстрований Богдан Козак, та на вул. Черемшини у Львові, який йому належить, а також по вул. Польовій у Пустомитах, який також належить Богдану Козаку. У Сокільниках мати Козака добровільно впустила слідчих. Там тривають обшуки.

bihus.info

"На брата Медведчука і брата Козака свого часу записали багато різного бізнесу з величезною палітрою діяльності – будівництво, виробництво цегли, черепиці, бетонних розчинів, видобуток піску, гравію та глини. На “матрьошці” із їхніх юридичних осіб станом на минулий рік було понад 40 тисяч кв. м. нерухомості, з десяток гектарів землі у власності, більше 40 га – в оренді, два десятки вантажних автомобілів і низка легкових", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ДБР притягнуло до відповідальності працівників митниці за сприяння незаконному імпорту нафтопродуктів компаніями, близькими до Медведчука.

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