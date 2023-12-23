У Львові прогримів вибух: з-під завалів будинку дістали дитину (фото)

У суботу, 23 грудня, на вулиці Княгині Ольги у місті Львові стався вибух у приватному будинку.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

“Є руйнування несучих стін. Можливо під завалами люди. На місці працюють рятувальні служби”, - написав він у своєму Telegram-каналі.

В управлінні ДСНС повідомили, що після вибуху в будинку з-під завалів дістали дитину і передали її медикам.

Рятувальники розбирають завали, що виникли унаслідок вибуху.

Причини та наслідки інциденту встановлюються. Ймовірно, руйнування спричинені вибухом газу.