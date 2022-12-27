У Львові повідомили, коли і за яких умов школярі повернуться за парти

У Львові більшість шкіл відновлять навчання в офлайн-форматі в середині січня, але умовою є наявність опалення і світла, з якими зараз проблеми через атаки РФ, яка напала на Україну.

Про це повідомляється на сайті Львівської міськради.

Закалюк каже, що офлайн-навчання планується, але влада не може передбачити будь-які надзвичайні ситуації, наприклад, блекаут.

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"Більшість шкіл Львівської міської територіальної громади виходитимуть на навчання у 20-х числах січня. Ми плануємо повноцінне навчання у школах. Якщо у навчальних закладах буде опалення, буде світло, то і буде можливість навчатися", - заявив керівник управління освіти Львівської міськради. Андрій Закалюк.

Нагадаємо, що раніше Львівський міський голова Андрій Садовий заявив, що в одній зі шкіл міста через проблеми з електрикою їжу дітям готували на буржуйках. Через регулярні обстріли України такою є нова реальність Львова.

Також у КМДА дали відповідь, як працюватимуть школи Києва в умовах відключення світла.

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