У Львові поширюють фейк про "перемикання українського живлення": реакція обленерго

Компанія "Львівобленерго" спростовувала інформацію про "перемикання українського живлення". Там наголосили, що цей фейк росіяни поширювали ще на початку повномасштабного вторгнення і після ракетних ударів знову активізували.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

"Львівобленерго" наголошує, що ніякого перемикання живлення не буде і через це на ніч не потрібно вимикати електроприладів. Навпаки - саме вночі можна користуватись електрикою, коли навантаження на мережі невелике. В енергетичній компанії додали, що варто зменшити споживання електрики від 17:00 до 23:00.

"Ми просимо трошки змінити свої звички та перенести прання перенести на нічні години, зменшити частоту використання електрочайників, вимкнути на пару годин теплу підлогу, не пилососити та не прасувати одночасно. Заряджайте свої пауербанки та акумуляторні ліхтарі вночі", - наголосили в компанії.

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури Львівщини

Російські окупанти 10 жовтня обстріляли енергетичну інфраструктуру Львівської області. Через ракетні удари були пошкоджені чотири підстанції. 90% Львова залишилось без електрики. Енергетики вже до кінця доби ліквідували аварію.

Проте росіяни у вівторок, 11 жовтня, повторно обстріляли енергетичну інфраструктуру Львівської області. Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що росіяни знищили дві підстанції.

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