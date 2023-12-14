У Львові породілля кількасот метрів не доїхала до пологового будинку: як усе закінчилося (фото)

Дівчинка народилася в автомобілі швидкої допомоги на вулиці Шпитальній.
У Львові жінка народила дитину просто в машині екстреної медичної допомоги. Лікарі приймали пологи, не доїхавши кількасот метрів до спеціалізованого медичного закладу.
Про це повідомили в четвер, 14 грудня, у Львівський обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
“Ми з колегою Уляною Жох отримали виклик на пологи. Степан Островський завів автівку, і під завивання сирени помчали за адресою. Вдома жінку на ноші – і в пологовий. Проте до медичного закладу не доїхали кількасот метрів: треті стрімкі пологи, і у нас на руках крихітна дівчинка із обвитою навколо шиї пуповиною”, - розповів лікар Володимир Бабич, який разом із напарницею приймав пологи.
За його словами, щойно медики розмотали пуповину, як новонароджена дитина закричала.
“Діючи за протоколом, провели дитинці первинний туалет, загорнули в пелюшки й передали неонатологам пологового будинку”, – розповів про щасливе закінчення цієї історії лікар.
Дівчинка народилася маленькою - вагою 1750 грамів та 48 см завбільшки. Але в стаціонарі запевнили, що дитинка виглядає доношеною.
“Нехай новонароджена інтенсивно набирає вагу й повертаються разом з мамою додому, де її чекають сестрички. А ще кажуть, дівчатка народжуються – це до перемоги!” - стверджують лікарі.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі з'явилося на світ немовля-велетень - дівчинка вагою 6 кілограмів і зростом 60 сантиметрів.
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