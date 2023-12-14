У Львові породілля кількасот метрів не доїхала до пологового будинку: як усе закінчилося (фото)

Дівчинка народилася в автомобілі швидкої допомоги на вулиці Шпитальній.

У Львові жінка народила дитину просто в машині екстреної медичної допомоги. Лікарі приймали пологи, не доїхавши кількасот метрів до спеціалізованого медичного закладу.

Про це повідомили в четвер, 14 грудня, у Львівський обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

“Ми з колегою Уляною Жох отримали виклик на пологи. Степан Островський завів автівку, і під завивання сирени помчали за адресою. Вдома жінку на ноші – і в пологовий. Проте до медичного закладу не доїхали кількасот метрів: треті стрімкі пологи, і у нас на руках крихітна дівчинка із обвитою навколо шиї пуповиною”, - розповів лікар Володимир Бабич, який разом із напарницею приймав пологи.

Лікарі швидкої допомоги та новонароджена

За його словами, щойно медики розмотали пуповину, як новонароджена дитина закричала.

“Діючи за протоколом, провели дитинці первинний туалет, загорнули в пелюшки й передали неонатологам пологового будинку”, – розповів про щасливе закінчення цієї історії лікар.

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Дівчинка народилася маленькою - вагою 1750 грамів та 48 см завбільшки. Але в стаціонарі запевнили, що дитинка виглядає доношеною.

“Нехай новонароджена інтенсивно набирає вагу й повертаються разом з мамою додому, де її чекають сестрички. А ще кажуть, дівчатка народжуються – це до перемоги!” - стверджують лікарі.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі з'явилося на світ немовля-велетень - дівчинка вагою 6 кілограмів і зростом 60 сантиметрів.

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