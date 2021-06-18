У Львові попрощались із загиблим в зоні ООС 23-річним військовим

Тіло покійного військового проводжають зі Львова до його рідного міста, де відбудеться поховання.
Сьогодні, 18 червня, у Львові попрощались із загиблим у зоні ООС військовослужбовцем 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Романом Галухою.
Як повідомили у пресслужбі ЛОДА, прощання із 23-річним бійцем відбулось у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Туди прийшли рідні, друзі і близькі військового та представники влади міста та області.
Чин похорону відбудеться у рідному місті Романа Галухи Раві-Руській.
Нагадаємо, про загибель військового Романа Галухи на Донбасі стало відомо 16 червня.