У Львові попрощались із загиблим в зоні ООС 23-річним військовим

Тіло покійного військового проводжають зі Львова до його рідного міста, де відбудеться поховання.

Сьогодні, 18 червня, у Львові попрощались із загиблим у зоні ООС військовослужбовцем 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Романом Галухою.

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Як повідомили у пресслужбі ЛОДА, прощання із 23-річним бійцем відбулось у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Туди прийшли рідні, друзі і близькі військового та представники влади міста та області.

військовий Роман Галуха, фото / Рава-Руська міська територіальна громада

Чин похорону відбудеться у рідному місті Романа Галухи Раві-Руській.

Нагадаємо, про загибель військового Романа Галухи на Донбасі стало відомо 16 червня.

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