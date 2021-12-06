У Львові померла на 102 році життя зв'язкова УПА Ольга Ільків

Зв'язкова Романа Шухевича пережила роки переслідувань, радянських тюрем.

На 102 році життя померла зв’язкова УПА Ольга Ільків. Про це сьогодні, 6 грудня, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

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"Легендарна жінка, що присвятила все своє довге, насичене життя служінню Україні. За її спиною – роки переслідувань, радянських тюрем та важкої щоденної боротьби. Незбагненна втрата для нашого міста і нашої країни", – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Про смерть Ольги Ільків також повідомив секретар Львівської міськради Маркіян Лопачак на своїй сторінці у Facebook.

"На 102-му році життя відійшла в кращий світ зв‘язкова Романа Шухевича Ольга Ільків. Співчуття родині. Вічна пам’ять!", - написав він.

Ольга Ільків була зв’язковою головнокомандувача УПА Романа Шухевича, політув’язнена, 14 років провела в радянських тюрмах.

У 2008 році нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ-го ступеня. Членкиня Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби.

За заслуги перед державою та з нагоди 75-ї річниці створення УПА, місто та область спільно придбали Ользі Ільків квартиру у Львові. У червні 2021 року зв’язкова УПА відсвяткувала 101-річчя.

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