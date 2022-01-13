У Львові помер народний артист України Євген Федорченко

Актор зіграв понад 100 ролей в театрі і кіно.

У Львові помер народний артист України, актор Євген Федорченко. Чоловіку було 75 років.

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Про це 13 січня у Facebook повідомила донька актора Олена Федорченко.

"Таточку. Як же боляче. Люблю", - написала жінка.

Олена Федорченко також додала, що із народним артистом України прощатимуться 14 січня о 12:05 у фойє театру ім. Марії Заньковецької у Львові. Поховають актора о 14:00 на Личаківському кладовищі.

Євген Федорченко народився 21 червня 1946 року. Він навчався у Самбірському культурно-освітньому училищі та Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Євген Федорченко почав працювати у театрі ім. Марії Заньковецької у 1971 році. З 2008 року був провідним майстром сцени. У 2006 році отримав звання "народний артист України".

Актор зіграв понад 100 ролей в театрі і кіно. Також Євген Федорченко видав книгу "Я так думаю!".

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