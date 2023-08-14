У Львові помер чоловік, з яким у центрі міста обвалився балкон: подробиці трагедії та фото

У Львові помер чоловік, який вночі 13 серпня обвалився разом з балконом. Медики намагались врятувати потерпілого, проте він помер 14 серпня.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Трагедія сталась 13 серпня о 23:00. Тоді у центрі Львова, на вулиці Під Дубом, на четвертому поверсі житлового будинку раптово обвалився балкон. На той момент там перебував 43-річний власник квартири.

Після цього потерпілого госпіталізували, він перебував у стані найтяжчої коми. За даними медиків, потерпілий отримав травми несумісні з життям, проте його серце ще працювало. 14 серпня о 4:00 чоловік помер.

Місце у Львові, де сталась трагедія / Фото: Львівська міська рада

"Зараз ділянку обгородили, комунальники працюють на вишці, аби демонтувати балкони, які пошкодились від падаючих елементів. Відомо, що фасад цього будинку ремонтували до відкриття торгового центру "Форум" у 2014 році. Всі причини інциденту з'ясовують", - наголосили у Львівській міській раді.