У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення зубів

У Львові помер 5-річний Велес Пашник, який більше місяця перебував у глибокій комі після видалення молочних зубів під загальним знечуленням.

Про це повідомив його батько, український музикант Віктор Пашник на сторінці у Facebook.

За словами Віктора Пашника, лікарі констатували у його сина смерть головного мозку. Після цього інформації про стан здоровʼя хлопчика не було.

Нагадаємо:

8 грудня Віктор Пашник із дружиною Маріанною відвели сина Велеса до приватної клініки, щоб видалити два молочні зуби. Хлопчик дуже боявся лікарів і усі спроби стоматологів допомогти йому у звичний спосіб не давали результату.

Тоді лікарі запропонували видалити хворі зуби під загальним знечуленням. Під час операції в хлопчика зупинилось серце, його госпіталізували до реанімації дитячої лікарні.

29 грудня батько хлопчика повідомив, що дитина перебуває в стані глибокої коми, у сина констатували смерть мозку через неналежне видалення молочних зубів.

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