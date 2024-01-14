Категорія
Львів
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення зубів

У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення зубів

У Львові помер п’ятирічний Велес Пашник, який впав у глибоку кому Фото: facebook.com/viktor.pashnyk

Дитину не змогли врятувати.

У Львові помер 5-річний Велес Пашник, який більше місяця перебував у глибокій комі після видалення молочних зубів під загальним знечуленням. 

Про це повідомив його батько, український музикант Віктор Пашник на сторінці у Facebook. 

За словами Віктора Пашника, лікарі констатували у його сина смерть головного мозку. Після цього інформації про стан здоровʼя хлопчика не було.

Нагадаємо:

8 грудня Віктор Пашник із дружиною Маріанною відвели сина Велеса до приватної клініки, щоб  видалити два молочні зуби. Хлопчик дуже боявся лікарів і усі спроби стоматологів допомогти йому у звичний спосіб не давали результату. 

Тоді лікарі запропонували видалити хворі зуби під загальним знечуленням. Під час операції в хлопчика зупинилось серце, його госпіталізували до реанімації дитячої лікарні.

29 грудня батько хлопчика повідомив,  що дитина перебуває в стані глибокої коми, у сина констатували смерть мозку через неналежне видалення молочних зубів. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація