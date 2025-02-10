У Львові помер 5-річний хлопчик під час лікування зубів: анестезіологині повідомили про підозру

Лікарка-анестезіологиня не мала належної кваліфікації для роботи з дітьми, зазначили у поліції.

У Львові лікарці повідомили про підозру після смерті 5-річного хлопчика. Під час стоматологічного лікування у львівській клініці хлопчику ввели загальну анестезію, після чого в нього зупинилося серце. Дитину госпіталізували, але через кілька тижнів вона померла. Як з’ясували слідчі, лікарка-анестезіологиня не мала належної кваліфікації для роботи з дітьми.

Про це повідомили у поліції Львівщини.

Трагедія сталася у грудні 2023 року, коли мешканка Львова привела сина на лікування зубів до приватної стоматологічної клініки. Під час процедури у хлопчика критично знизився рівень сатурації, припинилось дихання, а згодом зупинилося серце. Анестезіологиня намагалася провести реанімацію, але безуспішно. Дитину доправили до лікарні, проте врятувати хлопчика не вдалося.

"Під час досудового розслідування поліцейські також встановили, що насправді лікарка-анестезіологиня не мала належної кваліфікації для роботи з дітьми, проте вона підробила та подала в адміністрацію клініки відповідний сертифікат, внаслідок чого незаконно отримала дозвіл на лікування малолітніх пацієнтів", – йдеться в повідомленні поліції.

Лікарці повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків (ч. 2 ст. 140 ККУ), підробленні документів (ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 358 ККУ), використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 ККУ) та незаконній лікувальній діяльності (ст. 138 ККУ). Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у грудні 2023 року у Львові 5-річний хлопчик Велес впав у кому після операції з видалення молочних зубів. Згодом медики констатували смерть мозку. Тоді батьки хлопчика бандурист Віктор Пашник та його дружина Маріанна Вахняк звернулися до поліції Залізничного району Львова із відповідною заявою.

У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав в кому після лікування зубів

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