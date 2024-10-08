У Львові поліція змусила чоловіка дивитися порно: навіщо

У Львові на 68 тис. грн оштрафували веб-модель, яка за гроші роздягалась на камеру.

Про це йдеться у вироку Личаківського районного суду м. Львова.

За даними суду, жінка 7 липня 2023 року зареєструвалась на одному із сайтів та почала працювати веб-моделлю. Її звинуватили у тому, що вона "створила відеофайл з епізодами власної порнографії".

Тоді поліція залучила до співпраці чоловіка, доручивши йому переглядати порнографічне відео. Відомо, що за це він перерахував жительці Львова 385 доларів (станом на 2023 рік близько 15 000 грн).

Жительку Львова звинуватили за ч.2 ст.301 КК України.

На суді жінка провину визнала та пояснила, що "виконуючи такі еротичні елементи вона не усвідомлювала, що її дії носять кримінальний характер. У вчиненому щиро розкаюється, просить суд суворо не карати".

Суд визнав жінку винною та оштрафував на 68 тис. грн.

Нагадаємо, у Львові пара зайнялась сексом під балконом.

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