У Львові поліцейський, який перевіряв вакцинацію працівників кав'ярні, не зміг показати свого COVID-сертифіката

У Львові поліцейський, який перевіряв вакцинацію працівників кав'ярні, не зміг показати свого COVID-сертифіката

У поліції повідомили, що це сталось через проблеми в застосунку "Дія".

У Львові дані про вакцинацію працівників кав'ярні перевіряв поліцейський, який не міг показати свій сертифікат про щеплення від COVID-19.

Про це в соціальних мережах повідомила підприємниця з Львова Ольга Тесляк.

За словами жінки, правоохоронець, який перевіряв наявність COVID-сертифікатів у працівників в кафе та ресторані, при собі не мав сертифікату про вакцинацію. Через це підприємниця звернулась до правоохоронців.

У коментарі zaxid.net Ольга Тесляк розповіла, що бариста в її кафе й справді мала протермінований результат ПЛР-тесту, а тому вона викликала на роботу іншу працівницю. Проте капітан Сихівського відділу поліції, який проводив перевірку, не мав документу про вакцинацію. А тому через суперечку працівники моніторингової групи так і не склали протокол про порушення в кондитерській кав'ярні.

"Поліцейський каже: "Я вакцинований, але я не маю документа. "Дію" не зміг завантажити, а паперового документа не маю. Ходіть зі мною до мого сімейного лікаря". Я кажу: "Ви що насміхаєтеся з мене? Самі без документів, але прийшли до мене їх перевіряти", - розповіла Ольга Тесляк.

У пресслужбі Нацполіції Львівської області підтвердили, що правоохоронець був вакцинований. Проте він не зміг показати свій COVID-сертифікат через те, що в нього виникли проблеми із застосунком "Дія".

Нагадаємо, інфекціоністка розповіла, кому необхідно робити третю дозу вакцини від COVID-19.

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