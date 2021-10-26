У Львові поліцейський, який перевіряв вакцинацію працівників кав'ярні, не зміг показати свого COVID-сертифіката

У поліції повідомили, що це сталось через проблеми в застосунку "Дія".
У Львові дані про вакцинацію працівників кав'ярні перевіряв поліцейський, який не міг показати свій сертифікат про щеплення від COVID-19.
Про це в соціальних мережах повідомила підприємниця з Львова Ольга Тесляк.
За словами жінки, правоохоронець, який перевіряв наявність COVID-сертифікатів у працівників в кафе та ресторані, при собі не мав сертифікату про вакцинацію. Через це підприємниця звернулась до правоохоронців.
У коментарі zaxid.net Ольга Тесляк розповіла, що бариста в її кафе й справді мала протермінований результат ПЛР-тесту, а тому вона викликала на роботу іншу працівницю. Проте капітан Сихівського відділу поліції, який проводив перевірку, не мав документу про вакцинацію. А тому через суперечку працівники моніторингової групи так і не склали протокол про порушення в кондитерській кав'ярні.
"Поліцейський каже: "Я вакцинований, але я не маю документа. "Дію" не зміг завантажити, а паперового документа не маю. Ходіть зі мною до мого сімейного лікаря". Я кажу: "Ви що насміхаєтеся з мене? Самі без документів, але прийшли до мене їх перевіряти", - розповіла Ольга Тесляк.
У пресслужбі Нацполіції Львівської області підтвердили, що правоохоронець був вакцинований. Проте він не зміг показати свій COVID-сертифікат через те, що в нього виникли проблеми із застосунком "Дія".
Нагадаємо, інфекціоністка розповіла, кому необхідно робити третю дозу вакцини від COVID-19.
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