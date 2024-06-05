У Львові поліцейське авто потрапило в ДТП і перекинулося на дах: семеро постраждалих (відео)

У середу, 5 червня, у місті Львові поліцейський автомобіль внаслідок зіткнення з іншою автівкою виїхав на тротуар і перекинувся на дах. Інцидент трапився на вулиці Чорновола.

Відео з місця ДТП опублікував Telegram-канал "Львівич".

На опублікованих кадрах видно, що в перекинутому авто поліції був чоловік у кайданках.

У пресслужбі поліції Львівської області повідомили, що в аварії постраждало три автомобілі - Toyota RAV4, Škoda Octavia та службовий автомобіль поліції Renault Duster, який після зіткнення перекинувся.

"На місці ДТП працюють правоохоронці, встановлюються обставини події. Потерпілим надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.

За інформацією очевидців, ушкодження внаслідок потрійного ДТП отримали семеро людей, серед яких - четверо поліцейських.

Постраждалих поліцейських та цивільних госпіталізували у стані середньої тяжкості. Попередньо, в них діагностували закриті черпно-мозкові травми, струси головного мозку, забої різних частин тіла.

У Львові поліцейське авто потрапило в ДТП і перекинулося на дах

Нагадаємо, раніше у Львівській області працівники ТЦК на авто збили чоловіка на велосипеді, який намагався від них утекти, але самі не впоралися з керуванням і в'їхали у канаву.

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